Abbandonato ai bordi di una strada insieme ad una vecchia poltrona e al rottame di uno schermo tv. Questa è la sorte toccata ad un cagnolino di Brookhaven, una piccola città del Mississippi. Il cucciolo è stato ritrovato mentre aspettava invano il ritorno del padrone che si era disfatto di lui e di altri elementi d’arredo.

Aspettava invano il suo padrone

Sharon Norton, ufficiale di controllo degli animali di Brookhaven lo ha trovato ancora lì, in attesa. Non si era mai mosso dalla poltrona ed era molto magro, debole e denutrito. Convincerlo a spostarsi è stata un’impresa ma una volta visto il cibo nella mano dell’ufficiale, il cane ha acquisito fiducia e ha cominciato a scodinzolare. “Quel povero cagnolino era senza cibo da almeno da quattro o cinque giorni– spiega Sharon Norton – Era molto denutrito“.

Molti vorrebbero già adottarlo

L’ufficiale Norton che è anche un tecnico veterinario, gli ha dato le prime cure, lo ha lavato e lo ha affidato alle cure dei veterinari del Brookhaven City Shelter. Il cagnolino ha circa 4 mesi ed è stato chiamato La-Z-Boy Gatson in onore della poltrona e della strada in cui è stato salvato. Presto riprenderà peso e troverà l’affetto di una famiglia in grado di prendersene cura con amore. Diverse persone infatti, hanno già contattato il canile per offrirsi di adottare il piccolo La-Z-Boy Gatson quando si sarà completamente ristabilito.

Ancora nessun colpevole

L’ex proprietario del cane non è ancora stato identificato. Sharon Norton si augura che venga denunciato presto alle autorità locali nonostante le sanzioni previste siano irrisorie. Solo 50 dollari di multa a chi abbandona un animale nel territorio del Mississippi, dove i cani sono considerati una proprietà. L’ufficiale Norton affida la sua rabbia ad un post pubblicato sul suo account Facebook: “A te che hai scaricato questa poltrona, sappi che il tuo cucciolo stava aspettando che tu tornassi – scrive Norton . -Si stava lentamente lasciando morire di fame perché aveva paura di lasciare la poltrona per andare a cercare del cibo. Ma un giorno il Karma si incontrerà con te“.

*immagine in alto: Sharon Norton. Fonte/Facebook Sharon Norton (dimensioni modificate