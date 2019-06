Anche le donne che girano intorno a casa Iannone fanno a sportellate. A scontrarsi senza pietà sono la sorella della sua ex, Cecilia Rodriguez, e Giulia De Lellis, nuova splendente “fidanzata” del pilota. La Rodriguez minore si è lasciata andare qualche tempo fa a qualche dichiarazione un po’ provocatoria, ma si sa che la De Lellis, regina di stile, non si abbassa e vince lo scontro verbale senza nemmeno impegnarsi molto.

Cecilia Rodriguez vs De Lellis e Iannone

Intervistata da Chi, Cecilia Rodriguez non si è certo tenuta i suoi pensieri per sé. Alla domanda su cosa ne pensa della nuova coppia: “Tutti nelle interviste dicono: ‘Che belli!” o “Auguri e figli maschi!”, nel senso che mai nessuno si espone veramente con il parere più sincero, con quello che pensa”. Poi arrivano le noti dolenti: “Io sono sicura che si troveranno bene, benissimo, perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti ‘un metro e una banana’. Precisi precisi, lo scriva! Mi prendo la responsabilità di quello che dico. In Italia ho sempre sentito dire questa frase e non è mai morto nessuno. Per me loro sono perfetti insieme anche per questo motivo“. L’affermazione non è certo sfuggita ai fan della De Lellis, ma nemmeno a tutti gli altri.

La risposta di Giulia De Lellis

Nella sua risposta Giulia De Lellis usa decisamente più autocontrollo, stile e un pizzico di autoironia. Rispondendo alle domande dei fan sulle Storie su Instagram, si ritrova proprio a dover fare i conti con la frase di Cecilia. Senza perdere il sorriso nemmeno una volta, replica: “È vero, è la verità. Non è che sono un metro e… non si può volere tutto dalla vita. Però sono simpatica“. La simpatia comunque non è dote di tutti.