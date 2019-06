Della vita sentimentale di Cesare Cremonini si sa davvero poco, molto riservato e molto attento a cosa pubblica sui social, i fan tentano sempre di scoprire qualcosa di più. Il settimanale Chi, però, racconta di una gita in barca con una ragazza e di una ex velina mora che avrebbe incassato un due di picche.

Due di picche a una ex velina

Il settimanale Chi ha lanciato la bomba: Cesare Cremonini sarebbe stato in vacanze tra le acque cristalline e molto amate della Sardegna. Ad accompagnarlo, una giovane ragazza di nome Martina. Pare comunque che il cantante abbia deciso di rifilare un due di picche a una ex velina. Di lei non si sa niente, solo che è mora, ma resta tutto un mistero.

Il post sul padre

Ieri è comparso un post molto toccante sul profilo ufficiale del cantante: “Oggi mio padre dormiva e io avevo un gelato per lui. Lo abbiamo svegliato bruscamente e per un minuto, ancora in dormiveglia, sembrava essersi dimenticato della sua età. Ha sorriso come quando arrivano gli amici a casa e tu sei quello che ha organizzato la festa“. E ancora: “Poi, lentamente, la realtà si è ripresa indietro i sogni e i suoi occhi bellissimi sono tornati in quel buco lontano, da qualche parte per terra. Tutti i suoi anni sono caduti dal soffitto lì dentro come biglie, in fila una dopo l’altra. Abbiamo mangiato il nostro gelato in silenzio“. Non si conosce il significato di questo post, ma sono sicuramente parole molto sentite, tanto che il cantante toglie la possibilità a suoi follower e non di commentare, lasciando quindi il messaggio lì, pulito, per il futuro.