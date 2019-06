I social network ormai sono diventati il megafono della nostra esistenza. Lo sa bene Martina Colombari, che ha festeggiato il suo 15esimo anno di matrimonio con un messaggio che ha spiazzato tutti i fan e soprattutto il suo amato Billy Costacurta, compagno inseparabile.

Colombari e Costacurta: un amore lungo 15 anni

La storia fra la Colombari e Costacurta senza dubbio è una delle storie più amate dal web. Sempre insieme, mai un litigio serio, mai un allontanamento momentaneo. E il messaggio che ha mandato su Instagram non lascia adito a ripensamenti di alcun genere.

“15 anni fa… e ti amo ancora di più“. Un messaggio chiaro, diretto e colmo d’amore che è stato molto apprezzato dai fan della coppia, che hanno inondato la sua bacheca con messaggi di congratulazioni ed emoticon. Oltre 50 mila i like ricevuti e decine di commenti.





Qualche settimana fa la Colombari aveva lasciato un’intervista a Caterina Balivo alla trasmissione Vieni da me. Parole colme d’amore e di passione per il suo Billy, che ha continuato ad amare follemente anche nei momenti più bui: “Ci sono stati momenti difficili. La vita a due è complicata perché devi mandare giù tanti bocconi amari e ti devi fare andare bene tante cose. È anche dagli errori che si costruisce, che si impara. Gli errori sono dei segnali per ripartire“.

Costacurta è il suo principe azzurro

Se c’è una cosa che la Colombari ha imparato è che l’amore vive anche e soprattutto di diversità. Non bisogna essere uguali per piacersi, anzi, a volte è meglio essere in sintonia pur appartenendo a due emisferi separati.

Calmo e rigoroso lui, originale e fuori dalle righe lei. Ma sempre innamorati: “Mi conquista ogni volta, ogni giorno. Era soprannominato il Piccolo Principe proprio per i suoi modi cortesi, galanti e per i suoi valori, quelli veri, quelli che contano e quelli sui quali si può costruire una famiglia“.

Dichiarazioni importanti che lasciano trasparire un rapporto vivo in cui il protagonista è l’amore. In un web dove il pettegolezzo è dietro l’angolo, la Colombari e Costacurta sono riusciti a dimostrare che l’amore è più forte di tutto. E che a 15 anni di matrimonio possono essere soltanto l’inizio.