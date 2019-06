È notizia di poco fa che due disabili questa mattina alle 11 circa sono caduti nel Naviglio Pavese. Di uno dei due non c’è traccia, mentre l’altro è stato recuperato in gravi condizioni e al momento si trova in ospedale. Sono in corso le ricerche.

Un disperso e un ragazzo grave

Due ragazzi sono scivolati nel Naviglio Pavese, all’altezza di Cassinetta di Lugagnano, in provincia di Milano. I ragazzi erano impegnati in una passeggiata assieme a due accompagnatori di una comunità, rivela Ansa.

Un 31enne è stato recuperato poco dopo quanto accaduto ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale San Raffaele. Le sue condizioni sono gravi. I due ragazzi si trovavano a bordo di due carrozzine a tre ruote. Dell’altro ragazzo, che sarebbe più giovane, non c’è ancora traccia. Gli uomini impegnati nelle ricerche hanno trovato il mezzo nel canale. I carabinieri di Abbiategrasso stanno cercando il ragazzo e intanto cercando di appurare cosa sia veramente accaduto questa mattina.

Il disperso è morto

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 15.30 – Il corpo del giovane giovane è stato recuperato ancora legato alla carrozzina con la cintura di sicurezza. Sembra che i due si siano urtati mentre erano in gita con altre persone e che siano poi finiti in acqua.

Foto in alto: Wikimedia Commons