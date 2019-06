Giancarlo Magalli si abbandona alla nostalgia dei ricordi. Sono passati 30 anni da quando ha sposato Valeria Donati, seconda moglie, ma nonostante il divorzio, l’affetto e la stima sono ancora fortissimi. E nell’anniversario di quella ricorrenza, il conduttore di I Fatti Vostri non può fare a meno di dedicare un dolce pensiero alla madre della figlia Michela.

Lo fa sul suo profilo Facebook, dove ribadisce un concetto importante: l’amore può avere tante forme e non è certo un divorzio che può compromettere anni di felicità.

Una dolce dedica

Oggi Giancarlo Magalli è single, ma nel 1989 dopo il divorzio dalla prima moglie Carla Crocivera, da cui ha avuto la prima figlia Manuela, sposava Valeria Donati. Qualche giorno dopo il settimanale Gente raccontava la celebrazione e i festeggiamenti. L’unione sarebbe durata 22 anni, prima del divorzio e da quel divorzio sono trascorsi altri 8 anni. Giancarlo ripesca la copertina del settimanale in cui sposo campeggia al fianco dell’ex consorte.

Il conduttore pubblica quella copertina sul suo profilo Facebook per dedicare dolcissime parole a Valeria, con cui si evince ha conservato un ottimo rapporto. “Sono passati esattamente 30 anni da quel giorno” si legge nel post. “Ne sono passati anche una decina da quando quel matrimonio è finito, ma non sono finiti l’affetto, la stima e la vicinanza con Valeria“. Poi prosegue: “Non so se ora siamo più felici di quando eravamo insieme, ma ognuno ha fatto le sue scelte e comunque 22 anni di felicità lasciano un patrimonio che 10 anni di separazione non riescono ancora ad intaccare“.

Il post

Ecco il post completo condiviso da Giancarlo Magalli sulla sua pagina Facebook personale.