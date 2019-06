Ivana Trump e il marito Rossano Rubicondi si sono lasciati di nuovo, questa sembra essere la volta definitiva, ma solo il tempo potrà farlo affermare con certezza. Per la coppia è la seconda separazione, la prima era avvenuta nel 2009, poco dopo il matrimonio celebrato l’anno prima. Il tira e molla continuo ha sempre caratterizzato la loro storia.

L’intervista esclusiva a Ivana Trump

Li avevamo lasciati affiatati mentre ballavano per una notte, nel maggio del 2018, a Ballando con le stelle. Adesso Ivana Trump e l’ex marito Rossano Rubicondi si sono lasciati nuovamente. In un’intervista esclusiva rilasciata a Page Six, l’ex modella ceca, naturalizzata statunitense, ha detto: “Sono di nuovo una donna single“. E ha aggiunto: “Ho la libertà di fare quello che voglio, con chiunque voglio, e posso permettermi il mio stile di vita“. Ivana Trump è stata sposata con quattro uomini: Alfred Winklmayr, Donald Trump, Riccardo Mazzucchelli, e, appunto, Rossano Rubicondi. La storia con il modello romano è stata sin da subito burrascosa. Nel 2008 si erano sposati con una cerimonia da 3 milioni di dollari, ma Ivana ha confessato di conoscerlo da 15 anni e di averlo frequentato per 6 anni prima di unircisi in matrimonio. Pochissimo tempo dopo, nel 2009, si sono separati. Poi nel 2018 il riavvicinamento e il ritorno di fiamma.

Sono rimasti in buoni rapporti

Il ritrovato amore è durato anche stavolta circa un anno. “La relazione ha fatto il suo corso“, ha ammesso Ivana Trump a Page Six. L’ex modella ha continuato dicendo: “Rossano trascorre molto tempo in Italia, io molto tempo a New York, Miami e Saint-Tropez, lui deve lavorare“. Il motivo della fine della storia potrebbe essere proprio questa distanza: “Le relazioni a lunga distanza non funzionano davvero. Ci siamo divertiti e siamo amici. La separazione è stata amichevole“. A proposito del lavoro, la rivista americana fa sapere che Rubicondi avrebbe da tempo progettato di aprire una pizzeria a New York, chiamata “Rossano to Go“, ma l’idea non si è mai concretizzata.

L’estate di Ivana Trump e la reazione di Rossano Rubicondi

Per ora l’ex del presidente statunitense si trova a Saint-Tropez e sta pensando solo a trascorrere la propria estate in relax: “Avrò un’estate favolosa“, ha dichiarato Ivana Trump, la quale, a proposito di nuove relazioni ha fatto sapere che: “Non voglio sposarmi di nuovo. Ho finito. Ti sposi perché vuoi una famiglia. Ho tre figli e nipoti. Voglio solo essere libera e andare dove voglio e con chi voglio. Voglio essere una donna libera“. Infine, ha aggiunto: “Non voglio uscire con nessuno. Mi piace avere compagni, ho un sacco di uomini che mi invitano a pranzi, cene, balli o eventi di beneficenza. Non voglio essere unita a nessuno“.

Contattato da Page Six, Rossano Rubicondi ha così commentato: “Pensate quello che volete. Ivana per me è sempre la mia famiglia“. E ha concluso dicendo che Ivana è una persona di “buon cuore… siamo super vicini. Ho molto rispetto per lei“.

Immagine in evidenza: Ivana Trump e Rossano Rubicondi a Ballando con le stelle. Fonte: RaiPlay