Macho, un piccolo Jack Russell, ha salvato la vita ad una bambina nata da poche ore e poi abbandonata dietro ad alcuni cespugli. La vicenda si è svolta in un parco di San Pietroburgo, dove il cane stava passeggiando insieme al proprietario. Dopo aver sentito il flebile lamento della piccola, è riuscito ad attirare l’attenzione del padrone, conducendolo nel luogo del ritrovamento. La bimba, di circa 2 chili di peso, era avvolta in una semplice t-shirt e ha rischiato seriamente di morire per il freddo.

Trasportata d’urgenza all’ospedale

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il padrone di Macho è rimasto piuttosto sorpreso nel vedere una bambina così piccola in quelle condizioni: “Aveva le mani e i piedi rivolti verso l’alto, ma stava in silenzio – ha dichiarato – Come mi hanno poi detto i dottori, è probabile che avesse pianto per ore”. L’uomo ha preso in braccio la piccola e si è precipitato verso una vicina pattuglia Guardia nazionale russa, che ha provveduto al trasporto d’urgenza all’ospedale.

Abbandonata in un’area remota del parco

“Nessuno si sarebbe accorto di lei, se non fosse stato per Macho – ha detto un portavoce delle forze dell’ordine – Questo cane intelligente ha trascinato il suo padrone, che stava andando in tutt’altra direzione, verso quell’area remota del parco”. La bambina si trovava in una condizione di grave ipotermia e carenza di ossigeno ma, grazie alle cure dei medici dell’ospedale di San Pietroburgo, ha progressivamente recuperato le forze.

Uno o due casi ogni anno

Natalia Filatova, responsabile dell’unità medica, sottolinea come non si tratti di una vicenda isolata: “Lasciare un bambino in questo stato è del tutto inaccettabile – ha dichiarato al sito russo di news Vesti – Ma sfortunatamente ci sono almeno uno o due casi del genere ogni anno”. La polizia dovrà ora cercare la madre, sospettata di aver abbandonato deliberatamente la figlia nel parco. Per il piccolo Macho, intanto, potrebbe arrivare il riconoscimento ufficiale da parte delle autorità, avendo contribuito con il suo comportamento straordinario a salvare una vita umana.

