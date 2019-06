Una donna di 55 anni risulta dispersa da ieri, la 55enne è un’escursionista di cui sono perse le tracce da ieri, dopo che non è tornata dalla solita passeggiata tra i sentieri del Monviso. La sua auto è stata da poco ritrovata, ma di lei non ci sono tracce; sul posto presenti anche le unità cinofile.

Escursionista dispersa sul Monviso

Non è chiaro cosa possa esserle successo, forse un malore dovuto al caldo estremo di questi giorni che ha toccato picchi di 40° anche ad alta quota, fatto sta che dell’escursionista 55enne si è persa ogni traccia.

La donna è uscita nel pomeriggio di ieri per la sua escursione quotidiana. Si è recata in Valle Po ma non ha mai fatto ritorno. Sono scattate immediatamente le operazioni di soccorso, sul luogo sono arrivati il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, elicotteri, le unità cinofile, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco.

Fino ad ora le ricerche, che vanno avanti da questa mattina, non hanno avuto esito positivo, ad eccezion fatta per la sua auto ritrovata nei parcheggi di Pian del Re. I soccorritori stanno seguendo strade battute e sentieri, si attende la sera per permettere alle unità cinofile di lavorare al meglio.