La figlia di Al Bano e Romina, Romina Jr. ha trovato l’amore, così, all’improvviso. Ma la sfera sentimentale non è la sola ad andare a gonfie vele per la figlia d’arte. Davanti a lei tante nuove opportunità lavorative e stimolanti.

La 32enne ne parla con entusiasmo in un’intervista rilasciata al settimanale Gente, ricordando anche le difficoltà passate, dovute alla dieta forzata, necessità dettata dall’intolleranza al nichel.

Un nuovo amore

È raggiante Romina Jr. quando parla del suo nuovo amore. Si tratta di un giovane completamente estraneo ai meccanismi dello showbiz, capitato nella sua vita quasi per caso e Romina Carrisi non se lo è certo fatto sfuggire.

“Da poco ho iniziato a frequentare un uomo che mi fa stare bene” comincia a dire la giovane Carrisi raccontando di lui. “Lui ha qualcosa di speciale negli occhi, una luce che lascia trasparire un’onestà d’animo che mi piace molto. È distante dal mondo dello spettacolo, fa il medico, ma siamo entrambi curiosi e rispettosi l’uno del mondo dell’altro. Non ero in cerca di nulla, è stata una sorpresa totalmente inaspettata“. Insomma anche se ancora in boccio, questa storia sembra coinvolgerla totalmente.

La nuova Romina

Nuovo amore, per una nuova Romina. Da come racconta a Gente, la bella figlia di Al Bano e Romina sembra un vero ciclone di idee e progetti. Da poco ha concluso le riprese del suo cortometraggio e ha cominciato a scrivere il suo primo film. E poi gli hobby: “Faccio palestra e yoga, ballo salsa e il tango“.

Naturalmente con queste attività non solo ha ritrovato la sua forma ma anche la sua serenità, dopo la scoperta dell’intolleranza. “Ho una consapevolezza nuova grazie alla quale ho imparato a volermi bene, a non prendermi troppo sul serio” ha aggiunto. “Lo specchio non è più un rivale o un giudice inflessibile. Finalmente mi trovo a mio agio nella mia pelle“.