Una storia tragica quella accaduta a Brisbane, nella regione australiana del Queensland, dove un giocatore di rugby di 22 anni, Navar Herbert, è morto il giorno dopo aver sposato la sua fidanzata, lo scorso martedì. Il giovane ha perso la sua battaglia contro il cancro, un tumore al cervello che gli era stato diagnosticato diversi mesi fa. Ora, sua moglie Maia Falwasser ha avviato una raccolta fondi per esaudire il suo ultimo desiderio: essere sepolto nella sua terra natìa, la Nuova Zelanda.

Muore il giorno dopo le nozze

Fino a un anno fa, la vita di Navar Herbert era simile a quella di tanti altri coetanei. Era un 22enne rugbysta ed era diventato padre del piccolo Kyrie, il 2 luglio dell’anno scorso. Pochi mesi fa, a Navar Herbert è stato diagnosticato un tumore al cervello che in poco tempo ha spazzato via la sua vita.

Le sue condizioni sono peggiorate in pochissimo tempo, al punto da fargli perdere l’uso delle gambe, ma nessuno poteva immaginare che il giorno dopo il matrimonio con la sua Maia morisse. Invece, purtroppo, martedì notte, dopo le nozze, si è spento tragicamente. Durante la festa di matrimonio, Navar Herbert ha avuto al suo fianco tutti i suoi cari, compresi gli amici che gli hanno dedicato la danza maori haka.

La raccolta fondi per riportare il suo corpo a casa

Maia Fawlesser ha lanciato su Gofundme una raccolta fondi per fare in modo di esaudire l’ultimo desiderio di Navar Herbert: essere riportato dove è nato, a Kotahitanga Marae, in Nuova Zelanda, per essere seppellito. Una spesa molto dispendiosa per la famiglia di Navar Herbert e per sua moglie. Nella pagina della raccolta fondi e su You Tube, Maia ha pubblicato un video che mostra i momenti più belli del loro matrimonio in cui si vede anche il piccolo Kyrie, il loro figlio, con il vestito elegante.

Le parole che si leggono sulla pagina della raccolta fondi sono state scritte da Maya sono commoventi: “Oggi il mio cuore è pesante e triste, ho perso il mio migliore amico, mio marito e il padre di nostro figlio. Mi sento inondata di amore da amici e familiari, questo è un momento difficile, ma trovo la forza e sostegno nel supporto di tutti“.

Guarda il video