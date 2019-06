La coppia d’oro del tennis italiano potrebbe presto dare alla luce il secondo figlio. Secondo un’indiscrezione del settimanale Chi, Flavia Pennetta, moglie del collega Fabio Fognini, sarebbe in dolce attesa già da un paio di mesi.

Le evidenze di una seconda gravidanza

per Flavia Pennetta

I coniugi Flavia Pennetta, 37 anni, e Fabio Fognini, 32 anni, numero 10 nella classifica Atp mondiale di tennis che premia il suo successo straordinario, sono stati paparazzati dal settimanale Chi mentre si rilassavano al mare e la donna non nasconde le curve della gravidanza.

Sembra proprio che i due aspettino il loro secondo bebè, dopo il primo figlio Federico, che oggi ha 2 anni. La coppia, considerata una delle più belle dello sport italiano, si è regalata una vacanza al mare ad Ibiza, nelle Baleari, insieme agli amici Filippo Volandri e Francesca Fichera con la piccola Sofia, 2 anni anche lei.

Fabio Fognini e Flavia Pennetta ad Ibiza. Le dolcissime rotondità della tennista non lasciano spazio a dubbi. Fonte/Chi

I tennisti appaiono molto sereni e si scambiano effusioni davanti ai flash sulla spiaggia. Anche se l’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, le rotondità dell’ex tennista brindisina non lasciano spazio a dubbi: è chiaro che un quarto membro raggiungerà presto il team Fognini-Pennetta.

Pennetta

e Fognini: il desiderio di una grande famiglia

Fabio Fognini, per altro, non ha mai nascosto l’intenzione di avere una grande famiglia e in un’intervista di poco tempo fa, proprio alla rivista Chi, dichiarava: “Dopo essere entrato nella top ten mondiale, un evento storico perché erano 41 anni dall’ultima volta per un italiano, ho un nuovo obiettivo. Ora vorrei una bambina”.

I due tennisti stanno insieme dal 2013 e si sono sposati in Puglia l’11 giugno 2016: solo due settimane fa, hanno festeggiato il loro terzo anniversario di matrimonio e sembra proprio che ci fosse anche un’altra ragione per celebrare la ricorrenza.

Già in un’altra intervista rilasciata a Chi poco prima delle loro nozze, celebrate nella magnifica Ostuni, i due avevano espresso la loro idea di felicità: “Ci sposiamo perché condividiamo il progetto di una famiglia. Tradizionale, numerosa, rumorosa e unita come le nostre”. In effetti, a distanza di appena 3 anni dal matrimonio, si può affermare che l’intenzione sia stata rispettata.

*immagine in alto: Fognini e Pennetta paparazzati in esclusiva da Chi. Fonte/Chi