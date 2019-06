Una tragica storia familiare arriva dal Derbyshire, in Inghilterra, e coinvolge una madre e il suo bambino. La donna si è tolta la vita gettandosi in un bacino idrico e legando a sé i polsi del figlio di appena 5 anni, coinvolgendolo nello stesso destino di morte.

Zaino pieno di sassi e polsi legati

Emma Sillent aveva 41 anni. Suo figlio, Jenson Spellman, ne aveva 5. Il 20 novembre del 2018, la donna ha portato il figlio al McDonald’s: sull’auto sono stati ritrovati i resti di un Happy Meal, l’ultimo pasto del piccolo. Poi Emma ha guidato fino ad una zona deserta del Derbyshire, a circa 3 miglia di distanza dalla loro casa di famiglia a Dinting. Ha riempito di sassi uno zaino e le tasche della giacca, ha legato i polsi del figlio ai suoi e si è buttata in un bacino idrico. Due giorni dopo, i corpi sono stati rinvenuti: l’allarme era stato lanciato da John Spellman, padre di Jenson. Sulla macchina di Emma Sillent, una Peugeot 308, è stato ritrovato un biglietto in cui la donna spiegava di volersi uccidere e di non riuscire a sopportare l’idea che suo figlio rimanesse solo.

La lotta di Emma contro la depressione

Emma Sillent aveva sofferto di depressione per diversi anni e recentemente aveva dovuto anche affrontare 3 aborti spontanei. Aveva tentato di farla finita già il giorno precedente la tragedia, ma il piccolo Jenson si era spaventato e il piano era saltato. Nella lettera di addio ritrovata sull’automobile, come riporta il giornale inglese Metro, pare che Emma abbia raccontato di aver vissuto un’infanzia traumatica e di non essere mai riuscita a trovare un aiuto efficace. Non voleva che suo figlio soffrisse come aveva sofferto lei, o che venisse bullizzato e isolato. Non riusciva ad immaginare la vita di Jenson senza di lei: per questo ha condotto il figlio con sé. Inoltre lo ha legato stretto ai propri polsi per impedire alla corrente di allontanarlo.

(In evidenza: immagine di repertorio)