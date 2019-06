È di queste ore la notizia che c’è la possibilità di vedere il bello e tenebroso Francesco Monte in una nuova trasmissione televisiva. Si tratta di uno dei programmi di punta del palinsesto autunnale di casa Rai, Tale e quale show, condotto da Carlo Conti. A lanciare l’indiscrezione bomba è Tv Blog che ha svelato i nomi dati per certi di almeno 3 concorrenti.

Francesco Monte a Tale e quale show?

L’ex tronista di Uomini&Donne ed ex gieffino pronto a sbarcare in Rai dal prossimo autunno? Questa volta pare proprio di sì. Come riferisce TV Blog, entro la metà di luglio Carlo Conto e Claudio Fasulo, il dirigente Rai responsabile del programma, annunceranno il cast definitivo della prossima stagione del programma, in onda su Rai 1 il prossimo autunno. Secondo quanto trapelato però ci sarebbero già tre nomi confermati nel cast e tra questi figurerebbe proprio il bel Monte.

Tre concorrenti dati per certi

I tre papabili concorrenti sono dunque Francesco Monte, che pare aver già rifiutato la partecipazione al programma lo scorso anno, avendo scelto il Grande Fratello Vip, Davide De Marinis, ex concorrente del programma Ora o mai più condotto da Amadeus e infine Jessica Morlacchi, anche lei proveniente dal programma di Amadeus.

In attesa delle conferme, ci sono altri nomi che sono stati fatti nelle ultime settimane, tra questi ci sono Stefano Sala, Denny Mendez, Debora Villa, Antonio Zequila e tanti altri. Le conferme arriveranno nelle prossime settimane, quando ci sarà l’annuncio ufficiale del conduttore e di tutto lo staff che lavora al programma.

Francesco Monte campione di rumors

Partecipazione o meno a Tale e quale show, Francesco Monte è davvero il grande protagonista dei rumors dell’ultimo anno. Dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, durante il quale ha mostrato lati di sé tenuti celati e dove ha iniziato la sua Love Story con la modella e influencer Giulia Salemi. Per arrivare alla rottura con la stessa, seguita da voci che lo ritraggono come un freddo calcolatore e soprattutto già in una nuova storia con Diletta Leotta. Insomma, tutti gli occhi sono puntati su di lui e sulle sue doti canori che, in teoria, sfoggerà durante la partecipazione al programma.