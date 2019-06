Dramma nel pomeriggio di oggi sulle rive del fiume Ticino, nei pressi di Motta Visconti, provincia di Milano. Un uomo di 50 anni è rimasto vittima della corrente del fiume che lo ha trascinato e inghiottito. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno cercato di recuperare la salma.

Ieri un incidente simile ha coinvolto due ragazzi, mentre a Brindisi un turista tedesco è stato risucchiato da una risacca, morendo annegato.

Ticino: uomo trascinato dalla corrente

È accaduto tutto in pochi attimi, intorno alle 14.10 di questo pomeriggio quando il 50enne, forse per cercare un po’ di refrigerio da questa bolla di caldo africano che ha inghiottito l’intera penisola nelle ultime ore, si è tuffato nel fiume Ticino, all’altezza di Motta Visconti.

L’uomo si trovava lì insieme alla sua famiglia che, incredula, ha assistito alla terribile scena. L’uomo è stato inghiottito dalla corrente molto veloce del fiume che lo ha trascinato per diversi metri. Purtroppo dell’uomo si sono perse le tracce e adesso i vigili del fuoco stanno scandagliando la zona alla ricerca del corpo. Sul luogo, oltre ai soccorritori, sono sopraggiunti anche i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

Un incidente analogo nella giornata di ieri

Nella mattinata di ieri, intorno alle 11, due ragazzi sono caduti nel Naviglio Pavese. I due, entrambi disabili, sono caduti in acqua all’altezza di Cassinetta di Lugugnano, provincia di Milano. Si trovavano insieme ad altri coetanei e a due accompagnatori della comunità, ed erano intenti a fare una passeggiata, quando uno dei due, cadendo, ha trascinato l’altro.

Uno dei due ragazzi è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale San Raffaele di Milano, le sue condizioni sono gravi. L’altro invece è risultato disperso per diverse ore, il suo corpo è stato trovato nel pomeriggio ancora legato alla carrozzina con la cintura di sicurezza.

Brindisi: turista annega nella risacca

Un turista di origine tedesca è morto oggi a Brindisi, in una spiaggia tra Conca e Lido Brin. L’uomo si è tuffato in mare nonostante le pessime condizioni dell’acqua; il mare era infatti particolarmente agitato, quando è stato risucchiato da una risacca. In quella zona la risacca è un fenomeno abbastanza regolare proprio per la conformità e la morfologia del territorio. Quattro persone del luogo che si trovavano sul posto hanno tentato di prestare soccorso al turista, rischiando di essere trascinati a loro volta dall’acqua.

L’uomo è finito ad una quarantina di metri dalla riva ed è stato recuperato da una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco di Brindisi. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, l’uomo è annegato e la sua salma è stata riportata a riva. Il 36enne si trovava in vacanza con un amico, sarebbero dovuti ripartire nella mattinata di domenica; l’ambasciata tedesca è stata informata.