Le urla di divertimento e spensieratezza si son presto trasformate in grida di orrore, paura e dolore. In pochi secondi, una tranquilla giornata al luna park è diventata teatro di una tragedia. Una giostra del parco divertimenti si è improvvisamente spezzata a metà, mentre decine di persone erano sospese in aria. Il violento impatto dell’attrazione contro il terreno ha provocato terrore nei presenti. Ma soprattutto, la caduta rovinosa della giostra ha causato la morte di una giovane ragazza di soli 19 anni. Il tragico incidente si è verificato nell’Istiklol Park della cittadina di Jizzakh, in Uzbekistan.

In un video il crollo della giostra al luna park

In un video pubblicato sul sul social network Vk e poi diffuso dalle testate di tutto il mondo, un testimone ha ripreso gli attimi di terrore della tragedia consumatasi nel luna park di Jizzakh. La giostra chiamata “Flying Saucer” dell’Istiklol Park sta compiendo un giro a 360°, quando improvvisamente qualcosa va storto. In pochi secondi, l’attrazione si spacca a metà, in aria, con decine di persone su di essa per divertirsi. E la giostra si schianta, rovinosamente, sul terreno sottostante. Nel violento impatto, una ragazza viene schiacciata e muore. Aveva solo 19 anni. A volte, purtroppo, anche nei parchi divertimenti accadono incidenti fatali.

GUARDA IL VIDEO (ATTENZIONE IMMAGINI FORTI):







Non sarebbe il primo incidente di questo tipo

Stando a quanto riporta Il Messaggero, non si tratta del primo incidente avvenuto nei luna park dell’Uzbekistan. Solo una settimana fa, infatti, tre bambini sarebbero caduti da una giostra nel luna park di Sokolniki. I tre hanno riportato qualche ferita, ma son stati più fortunati della 19enne di Jizzakh. Lei, purtroppo, ha trovato la morte nel crollo della giostra. Sempre Il Messaggero riferisce che le autorità uzbeke stanno indagando sull’incidente e presto riveleranno maggiori dettagli. Al momento infatti non si conoscono le condizioni degli altri presenti, ma si presume ci siano alcuni feriti, come accade spesso in incidenti analoghi.