Barbara D’Urso, la Carmelita nazionale sempre sotto i riflettori per le sue controverse trasmissioni, questa volta racconta qualcosa di se che lascia tutti molto sorpresi.

L’ammissione di Barbara

Barbara D’Urso ha raccontato senza scendere troppo nei particolari,della sua storia d’amore con Miguel Bosé, il famosissimo e sexy cantante spagnolo che è stato ospite della stessa Barbara, nell’appuntamento conclusivo di Live Non è la D’Urso.

Tutto risale alla metà degli anni ’70, fino ad ora la conduttrice ha sempre mantenuto il più stretto riserbo al riguardo. Negli ultimi tempi però, nel corso di varie interviste concesse ai settimanali di gossip, non ha mai negato questa storia.

Barbara DUrso e Miguel Bosè da ragazzi

Carmelita di Canale 5 ha sempre parlato del cantante spagnolo con tantissimo affetto, proprio perché tra di loro la storia è finita bene e ha parlato anche benissimo della sua prestigiosa famiglia; ricordiamo infatti che Miguel Bosè è figlio del famoso torero spagnolo Luis Miguel González Dominguin e la famosa attrice italiana Lucia Bosè.

Lei lo descrive come “una persona straordinaria, dolcissima, carina, fantastica, uno di quei ragazzi che ti porta i fiori“. Se Barbara dovesse dargli un voto sarebbe “mille”.

Miguel Bosè insieme alla madre Lucia Bosè

Una storia da diciottenni

In occasione di una puntata speciale di Pomeriggio 5, dedicata al rapporto tra la conduttrice e i suoi fan la bella Barbara, aveva rivelato infatti della sua storia con Bosè quando erano giovanissimi. Le sue parole infatti sono state:”Io e Miguel Bosé siamo stati fidanzati quando eravamo piccoli, avevamo all’incirca diciotto anni” poi prosegue dicendo di lui “era, e lo è tutt’ora, un f**o pazzesco, una persona straordinaria, strepitosa”.

La conduttrice ha poi precisato di non avere intenzione ulteriori dettagli per questioni di privacy, ecco le sue parole in merito “Altro non dico perché c’è la privacy. Posso solo spendere parole carine per lui e la sua famiglia“. In una intervista al settimanale. Oggi, Barbara D’Urso ha infine dichiarato e sottolineato: “Miguel Bosé è il più bello di tutti i miei ex“.