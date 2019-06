Un vasto incendio è esploso nel pomeriggio di oggi nei pressi di Cortina D’Ampezzo, a circa 600 metri di altitudine. Le fiamme hanno raggiunto dei residuati bellici che sono esplosi. Dall’assessorato alla Protezione Civile fanno sapere che la zona è pericolosa e che non si escludono altre esplosioni.

L’incendio ha colpito l’area del rifugio Ospitale, vicino Cimabanche, al momento le operazioni di spegnimento avvengono attraverso l’uso di elicotteri perché è troppo pericolo avvicinarsi.

Cortina: vaso incendio a bassa quota

La segnalazione è giunta da alcune persone che si trovavano sul Col Rosà. Secondo quanto riferito hanno udito un forte boato e poi hanno visto fiamme e fumo. Immediata l’attivazione dei servizi di emergenza dei vigili del fuoco che hanno mandato eliambulanza del Suem 118 di Pieve di Cadore. Verificate le condizioni dell’incendio sono immediatamente partite le operazioni di spegnimento. Secondo quanto riferito sono esplosi anche due ordigni, residuati bellici.

#30giugno 14:00 #incendio boschivo sopra Cortina, fiamme a #Zuoghi #vigilidelfuoco con l'elicottero #Drago81 le squadre del distaccamento per coadiuvare le operazioni dei mezzi aerei anche dell'anticendio boschivo reg. Scoppi in zona per la presenza di ordigni bellici inesplosi pic.twitter.com/Yy7BngXqiS — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) 30 giugno 2019

Una zona ad alto rischio

Secondo quanto riferito dall’assessore regionale alla Protezione Civile Bottacin la situazione è molto pericolosa. “Due reperti sono già esolisu e non possiamo escludere la possibilità che si ripeta” ha dichiarato.

L’assessore ha fatto poi sapere che le operazioni di spegnimento sono in corso e c’è un intervento a tutto campo con tutti i mezzi regionali, con volontari antincendi boschivi di Auronzo, i tecnici dei Servizi Forestali e della Protezione civile e I Vigili del Fuoco. “È una situazione delicata, perché le fiamme sono in un’area dove si trovano reperti bellici” ha detto spiegando che c’è il rischio che esplodano di nuovo.







Bottacin ha anche lanciato un monito a chiunque di non avvicinarsi alla zona poiché estremamente pericolosa: “L’incendio si è sviluppato nell’area di Cortina, sopra il Rifugio Ospitale vicino a Cimabanche” e al momento sulla zona si sta lavorando solo attraverso l’uso di elicotteri poiché per gli uomini sul posto “sarebbe molto pericoloso avvicinarsi. Per questo motivo, raccomandiamo a tutti di non avvicinarsi all’area interessata”.