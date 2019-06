Una drammatica notizia che giunge da Venezia, dove nel pomeriggio di oggi una bimba di 12 anni ha perso la vita a seguito in un incidente nautico in Laguna. Secondo quanto ricostruito la piccola si trovava su una barca di piccole dimensioni che ha urtato una briccola.

Venezia: bimba di 12 anni muore in laguna

L’incidente è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 17.30 e ha coinvolto altre tre persone oltre alla giovanissima vittima. La piccola si trovava a bordo di un barchino al largo della laguna, stando alle primissime ricostruzioni, non è chiaro come ma la piccola imbarcazione ha urtato una briccola, uno dei pali di legno piantati sui fondali che indicano le vie d’acqua da seguire, nell’urto la 12enne è stata sbalzata fuori bordo. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è morta durante il trasporto in ospedale.

Il padre della piccola è sotto shock

Secondo quanto si legge su La nuova Venezia, l’incidente è avvenuto nella zona di Sant’Erasmo nei pressi di Punta Sabbioni, a nord della Laguna, dove l’imbarcazione ha urtato una briccola. Nell’incidente la 12enne è stata sbalzata fuori dall’imbarcazione e ha riportato gravi traumi multipli. Non ce l’ha fatta ad arrivare in ospedale, il Santi Giovanni e Paolo di Venezia, sfortunatamente è morta durante il trasporto. Sul luogo sono sopraggiunti Guardia Costiera, Vigli del Fuoco e operatori del 118 che hanno tentato la rianimazione; al momento sono ancora in corso i rilievi per capire la dinamica dell’incidente.

Pare che alla guida della piccola imbarcazione ci fosse il padre della 12enne che al momento si trova in stato di shock in ospedale.

Una prima dinamica dell’incidente

AGGIORNAMENTO DELLE 20- Una prima ricostruzione, riportata su La Nuova Venezia, su quanto accaduto vede le 4 persone, padre, figlia di 12 anni e altri due a bordo di una piccola barca posteggiato con motore acceso ma legato a una briccola.

Pare che il passaggio di quello che in gergo viene chiamato lancione, una barca adibita al trasporto di turisti a gruppi di 40/50, abbia creato un’onda anomala che ha travolto il barchino. Così la piccola è stata sbalzata fuori sbattendo contro i pali di legno e riportando i traumi.