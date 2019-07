Un’auto è precipitata sull’autostrada A5 Torino-Aosta, tra i caselli di Volpiano e Settimo Torinese, provocando la morte di una donna e il ferimento di un’altra.

Incidente sull’A5

Oggi, verso l’ora di pranzo, un’auto è precipitata dal viadotto dei caselli tra Volpiano e Settimo Torinese. L’auto si è ribaltata, ed è caduta nella carreggiata direzione Torino.

Proprio in direzione Torino, la carreggiata della A5 è stata chiusa con uscita obbligatoria allo svincolo di Volpiano. L’incidente ha provocato un morto, una donna, e una ferita. La donna ferita, che sarebbe una portatrice di handicap, è stata trasportata con elisoccorso in codice rosso al Cto di Torino. I Vigili del Fuoco sono subito intervenuti per estrarre le persone dalle lamiere.

Al momento indaga la polizia stradale per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

🔴A5

⚠Incidente

fra Settimo Nord e Volpiano in direzione Courmayeur. — Muoversi in Piemonte (@MIPiemonte) 1 luglio 2019

CREDITS Immagine in alto: Giovanni Zagaria/Wkimedia Commons/ dimm modificate