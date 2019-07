Di fronte alla Basilica di San Mauro in Largo San Mauro, nel centro storico di Casoria, si è aperta in strada una voragine profonda circa 10 metri che ha inghiottito un camion dei rifiuti.

L’autista è stato recuperato dai Vigili del Fuoco ed è stato portato in ospedale per degli accertamenti. La strada è stata chiusa immediatamente al traffico e 7 palazzi sono stati sgomberati.

I Vigili del Fuoco hanno fatto sapere tramite il loro account ufficiale che è stata “rotta una tubazione del gas e coinvolto un automezzo per la raccolta rifiuti. In salvo l’autista, evacuate precauzionalmente 15 persone dalle abitazioni“.

