Casa, dolce casa per Caterina Balivo che, reduce dal successo della stagione di Vieni da me, ha deciso di sparire per un po’ dalla circolazione. Un arrivederci che sembra coinvolgere anche la sua intensa attività social, da cui si è congedata per qualche giorno di relax con la famiglia. La conduttrice si trova sulle Dolomiti, e gli interrogativi dei fan si moltiplicano senza sosta. Su Instagram il romanticissimo post in compagnia del marito.

L’arrivederci di Caterina Balivo

Caterina Balivo si congeda dai fan con un romantico post su Instagram, dove appare immersa in un ballo con il marito Guido Maria Brera. L’incidente di percorso che l’ha vista rinunciare a fare da madrina al Milano Pride sembra ormai acqua passata, in vista di qualche giorno di relax con il consorte e i figli, Guido Alberto e Cora.

“Finalmente a casa. Ci vedremo tra un po’ di giorni sui social“, ha scritto a corredo del video che la ritrae stretta al suo compagno di vita. Un utente le ha chiesto come mai chiamasse ‘casa’ quel luogo di montagna (che ha spiegato essere nelle Dolomiti) e la conduttrice ha detto che si tratta del loro “nido”.





La conduttrice rivela: “Sparisco per un po’”

“Sparisco per un po’“, ha scritto per spiegare la sua temporanea assenza che si tradurrebbe anche in uno stand-by dalla vita social. I follower dovranno fare i conti con la pausa della conduttrice, che dopo un anno televisivo davvero inteso sembra avere tutta l’intenzione di ‘disintossicarsi’ dalle fatiche professionali.

Caterina Balivo e Guido Maria Brera si sono sposati nel 2014, e dopo la nascita dei due figli, lei non ha nascosto di desiderare una terza gravidanza. Inutile dire che i fan non vedono l’ora di vedere il sogno trasformarsi in realtà.

*immagine in alto: fonte/Instagram Caterina Balivo, dimensioni modificate