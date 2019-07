Il Maestro Ennio Morricone ha concluso la sua sensazionale carriera con un ultimo concerto a Lucca. A quasi 91 anni ha fatto sold out con 20mila spettatori, gli ultimi, venuti per assistere al suo ultimo spettacolo.

L’ultimo concerto a Lucca

Il maestro è stato impegnato negli ultimi anni con il World Tour “60 Years of Music”, Morricone ha diretto l’Orchestra Roma Sinfonietta con il coro dell’Università di Roma Tor Vergata ed è stato accolto dal pubblico con una standing ovation. Ha aperto la serata con la colonna sonora di un film storico, Gli intoccabili di Brian de Palma fino ad arrivare a brani come Nuovo Cinema Paradiso, e brani tratti da Il buono, il brutto, il cattivo.

Il concerto è stato dedicato alle 32 vittime della strage di Viareggio.

Moltissimi i premi vinti in carriera tra cui due premi Oscar, uno alla carriera nel 2007 e uno nel 2016 alla Miglior colonna sonora per il film The Hateful Eight. Ma i riconoscimenti in carriera sono stati numerosissimi e molto molto importanti. Il Maestro compirà 91 anni il prossimo 10 novembre.

