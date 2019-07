Gemma Galgani si è concessa una lunga intervista ad Uomini & Donne Magazine. In quest’occasione si è abbandonata ad alcune confidenze parlando delle sue storiche amicizie come quella con Walter Chiari.

Tra le vecchie conoscenze della Dama Bianca salta fuori il nome di Katia Ricciarelli. Tuttavia qualche anno fa, quando l’ex moglie di Pippo Baudo e Tina Cipollari erano i giudici al programma di Simona Ventura Selfie – Le Cose Cambiano, si è rapportata a lei in maniera abbastanza distaccata.

L’indifferenza di Katia Ricciarelli

Nella lunga chiacchierata con il settimanale la torinese ha ricorda di quando, molto prima di partecipare dal Trono Over di Uomini & Donne, ha conosciuto Katia Ricciarelli. Eppure quando la Galgani si presentò allo show della Ventura perché sognava di rifarsi i denti, quella che era una vecchia amica, il soprano si mostrò fredda e scostante.

Anzi la Ricciarelli finse di non conoscerla “Le ho voluto molto bene. A Selfie ha dichiarato di non conoscermi, ma le foto dicono tutt’altro. Io la conosco bene, ho vissuto bei momenti, sono stata a casa sua a Spoleto, con sua mamma, siamo state al Teatro Regio Le ho voluto molto bene. A Selfie ha dichiarato di non conoscermi, ma le foto dicono tutt’altro. Io la conosco bene, ho vissuto bei momenti, sono stata a casa sua a Spoleto, con sua mamma, siamo state al Teatro Regio“.

Le confidenze di Katia

Stando a quanto raccontato dalla Galgani, pare che durante i tempi andati, quelli risalenti alla loro amicizia, Katia le avesse fatto importanti confidenze: altro che sconosciute.

“Forse ha preferito essere diffidente, ma non ha capito che io, le confidenze che mi ha fatto in quel periodo, ma non le direi mai a nessuno” ha infatti aggiunto Gemma durante il corso dell’interviste. Quali segreti della Ricciarelli conosce Gemma Galgani?