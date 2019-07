Arisa è stata ospite della Serata Biagio Agnes, undicesima edizione del premio di giornalismo internazionale, condotta da Mara Venier e Alberto Matano, volti che tanto piacciono al pubblico della Rai. Tra le due protagoniste femminili è nato un siparietto che non è passato inosservato.

Mara Venier e il siparietto con Arisa

Arisa si è presentata sul palco con un look decisamente inedito: rasata ai lati e un capello corto nuovo di zecca. La cantante è solita cambiare taglio di capelli molto spesso tanto che si parla spesso dei suoi look. Salita sul palco ha chiesto alla conduttrice: “Ma non mi dici niente della mia rasatura?“. La Venier non si è di certo tirata indietro: “Vedevo questa cosa… ma com’è che ti sei conciata così, figlia mia? Non se po’ vedé!“. Da quel momento in poi è diventata un fiume in piena: “Io ti voglio bene, lo sai, ma che ti è venuto in mente? Meglio che non mi dici il nome di chi ti ha ridotta così…“. Arisa non si è tirata indietro e ha commentato con un po’ di calma che anche lei non è proprio convintissima.





Arisa e Mara Venier unite

Le due sono in realtà molto amiche, qualche mese fa a Domenica In, Mara Venier le aveva chiesto se era vero che le sarebbe piaciuto condurre uno show televisivo, magari in cui insegna canto o a cucinare: “Insegnare a cantare non lo so, più che cucinare mi piacerebbe assaggiare“, risponde la cantante, “Andare in giro ad assaggiare le pietanze locali. Un programma di viaggi low cost“. Chissà che l’amicizia con Mara non la aiuti a realizzare questo sogno.