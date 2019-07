Lisa Martinek, attrice tedesca sposata con il regista italo-tedesco Giulio Ricciarelli, è morta dopo un malore all’Isola d’Elba. Aveva 47anni e lascia 3 figli piccoli. Alcune delle sue fiction girate in Germania erano sbarcate in Italia.

La morte dell’attrice

La Martinek stava nuotando, questo venerdì 28 giugno, in mare al largo di Sant’Andrea quando è stata colpita da un improvviso malore. Subito è intervenuto il marito che ha l’ha riportata a riva perché ricevesse i soccorsi necessari. Prelevata in elicottero e portata al reparto di Emodinamica dell’ospedale di Grosseto i medici hanno fatto di tutto per salvarla, senza riuscirci.

Tanti anni dedicati alla recitazione

Lisa Martinek lascia il marito e tre figli piccoli, rispettivamente di 8, 7 e 4 anni. Molto famosa soprattutto in Germania, quando ha cominciato la sua carriera nel 1991 con Schulz & Schulz II – Tutti gli inizi sono difficili.

Grande impegno negli studi: prima all’Università della musica e del teatro di Amburgo, e poi subito in palcoscenico, in teatri ben noti in Germania. Come capita a molti attori aveva poi scoperto la televisione e le serie tv. Alcuni dei suoi lavori sono approdati anche in Italia, tra cui Amore e tacchi alti e I perfetti imperfetti.