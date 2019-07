Pierò Pelù e Gianna Fratta convoleranno presto a nozze. La direttrice d’orchestra e il front man della band Litfiba stanno insieme da circa 3 anni e si sarebbero conosciuti grazie ad un amico in comune. Il 27 giugno è arrivata la notizia del loro prossimo matrimonio.

Piero Pelù si sposa con Gianna Fratta

La notizia è trapelata grazie all’albo pretorio del Comune di Foggia dove è stato affisso l’atto di pubblicazione del matrimonio, lo scorso 27 giugno. La futura moglie di Piero Pelù, Gianna Fratta, è originaria della città pugliese, ha 45 anni ed è una direttrice d’orchestra molto stimata, infatti, la sua carriera è costellata di successi.

È stata la prima donna a dirigere l’orchestra durante il tradizionale concerto di Natale in Senato, primato replicato anche nel caso della storica orchestra tedesca Berliner Symphoniker. L’immaginario dal quale proviene Gianna Fratta sembrerebbe molto distante dal background che appartiene al suo futuro sposo Piero Pelù, leader del gruppo rock Litfiba, icona del punk e soprattutto del new wave all’italiana. Eppure tra loro è scattata la scintilla al punto che il cantautore è sul punto di sposarsi per la prima volta proprio con lei, a 57 anni.

In realtà, la distanza a livello musicale è solo apparente, come dimostra anche il fatto che, lo scorso 28 giugno, la coppia si è esibita insieme sul palco del Premio Argos Hippium nel Parco Archeologico di Siponto, in provincia di Foggia: Gianna Fratta ha accompagnato con il pianoforte Piero Pelù mentre cantava Dea Musica.

Insieme grazie ad un amico in comune

Pare che Piero Pelù e Gianna Fratta si siano conosciuti grazie ad un amico in comune e che poi abbiano deciso di frequentarsi. Il cantautore ha già avuto 3 figlie, Zoe, Greta e Linda, da due compagne avute in passato, e sarebbe già diventato nonno del piccolo Rocco.

Piero Pelù non aveva mai deciso di congiungersi in matrimonio con una delle sue compagne del passato. A breve, dunque, si sposerà per la prima volta nella sua vita con Gianna Fratta e, secondo indiscrezioni, il matrimonio verrà celebrato a Firenze.