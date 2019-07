Luglio porterà con sé delle buone notizie, o almeno così sarà per i 7,6 milioni di italiani che, oltre alla retribuzione ordinaria, si vedranno accreditare anche un compenso aggiuntivo.

È infatti in arrivo il pagamento della quattordicesima per molti pensionati e lavoratori dipendenti (soprattutto privati). Non tutti però avranno diritto ai soldi, dovranno infatti essere corrisposti requisiti di reddito, contribuzione ed età.

Pensionati, a chi spetta la quattordicesima

La quattordicesima è una somma di denaro che viene corrisposta dall’Inps, in aggiunta alla pensione, a dicembre o a luglio di ogni anno. Spetta ai pensionati di almeno 64 anni che hanno un reddito complessivo fino a un massimo di 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti fino al 2016 e fino a 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti dal 2017 e varia da 437 a 655 euro.

Saranno anche inclusi coloro che raggiungeranno il pensionamento o i limiti di età nel secondo semestre del 2019, ai quali i soldi verranno versati entro dicembre 2019.

In presenza di tutti i requisiti necessari, la rata rata verrà versata d’ufficio dall’Inps, cioé senza la necessità di presentare alcuna domanda. Grazie a questa modalità semplificata verranno quindi effettuati a luglio circa 3.150.000 versamenti.

Gli effetti sull’economia

Tra lavoratori dipendenti e pensionati, saranno versati nelle tasche degli italiani un totale di 7 miliardi di euro. La cosa fa ben sperare i proprietari di alberghi e negozi. Secondo le previsioni dell’Ufficio Economico Confesercenti, infatti: “Sono possibili 2,3 miliardi di consumi, la maggior parte per turismo e moda”. 3,5 miliardi verranno invece utilizzati per le spese obbligate, impegnati quindi in salute, mutui e conti da saldare.