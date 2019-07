Jessica e Andrea sono la coppia più chiacchierata di questo Temptation Island. Durante la prima puntata lui aveva già chiesto un falò di confronto che però Jessica non ha accettato.

Il video “segreto”

Durante la scorsa puntata Filippo Bisciglia tiene nascosto un terzo video ad Andrea, vedendolo troppo scosso per affrontare di nuovo la visione di un video della fidanzata in “intimità” con uno dei tentatori. Lui le accarezza le gambe e lei gioca con la gonna. Lei chiede al tentatore Alessandro se ha voglia di baciarla, e lui certo non disdegna la domanda. Andrea guarda il video in silenzio, poi racconta tutto ai suoi compagni di viaggio.

Il mattino dopo le continua a sfogarsi con il tentatore Alessandro, arrabbiata con Andrea, lo accusa di non aver capito la situazione nonostante lei gli abbia più volte confessato di essere arrivato al limite.

Al nuovo falò ci sono altri video per Andrea: ormai Jessica sembra sempre più in difficoltà, ma solo in riferimento a quello che prova per il single Alessandro. Dopo qualche lacrima versata da Jessica al falò sembra che l’amore sia finito.