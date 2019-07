Stasera, andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island e sul account Instagram ufficiale del programma sono state condivisi alcuni video che stuzzicano la curiosità del pubblico. Di seguito, alcune anticipazioni di Temptation Island su quello che vedremo stasera. Scoppieranno coppie? Assisteremo a chiarimenti a lume di falò?

“Non è mai successo in 6 anni a Temptation Island“

Filippo Bisciglia decide di mostrare ad Andrea Filomena un video che ancora non gli aveva fatto vedere. Il motivo per cui non gli aveva ancora mostrato il video è che aveva visto Andrea molto provato nella scorsa puntata. La sua partner Jessica Battistello sembrava rapita dal tentatore Alessandro e già non si era presentata al falò chiesto da Andrea per chiarire. Il video mostrerebbe qualcosa di sconcertante, visto che Filippo Bisciglia l’ha presentato con queste parole ad Andrea: “Quello che ti sto raccontando non è mai successo in 6 anni a Temptation Island“.

Nunzia e Arcangelo

C’è una coppia che dovrebbe chiarirsi parlando davanti al falò: Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco. Stando al video pubblicato sull’account Instagram di Temptation Island, a Nunzia viene mostrato un video poco gradevole per lei in cui si vede Arcangelo affettuoso con una tentatrice e si sentono alcune sue dichiarazioni che dipingono la loro relazione quasi come un legame a senso unico da parte di Nunzia.

Per questo motivo, lei chiede un confronto diretto e nel video dice alle altre compagne: “Se tu sei forzato a stare con me, questo messaggio hai lasciato passare, vuol dire che questo pensi e ce ne possiamo andare perché non si forzato a stare con me“. Insomma, dobbiamo attenderci un chiarimento o qualcosa di peggio?

Sabrina nella casa dei single

Anche Sabrina e Nicola non vivono momenti facili. In particolare, Nicola assiste inerme a comportamenti della sua partner apparentemente inspiegabili e poco gradevoli. Sabrina è infatti entrata nella casa dei single e questo sembra essere comprensibilmente motivo di grande turbamento per Nicola che potrebbe anche decidere di mandare all’aria tutto: “Io so che uscirò di qua a testa alta, quella che sta facendo una figura di m***a è lei a 42 anni“.

Lo sfogo di Massimo contro Ilaria

Una delle coppie più a rischio potrebbe essere quella di Ilaria e Massimo. In un video, si vede Massimo arrabbiatissimo con Ilaria, ma perché? Non è chiaro, per cui non resta che attendere la puntata di stasera per scoprirlo. Intanto, però, lo sfogo di Massimo fa presagire il peggio. Infuriato, lancia una sedia a terra e dice: “Non si merita proprio un ca***!“.

Cena romantica per Cristina, senza David

In un video mostrato a David, Cristina sembra apprezzare i complimenti che le rivolge uno dei single durante una cena. Forse, però, è un po’ troppo lusingata, stando allo sguardo incredulo del suo partner David. Lei infatti incalza il single, e gli fa domande per approfondire questi apprezzamenti. Non resta dunque che attendere la reazione di David: si arrabbierà? Sicuramente la delusione c’è e infatti David si aspetterebbe di veder riflettere Cristina.

Katia e Vittorio: cosa avrà fatto lei per farlo infuriare?

Anche la coppia Katia Fanelli – Vittorio Collina pare sia in bilico. Sembra che Vittorio abbia visto la sua Katia comportarsi veramente male, stando alla sua reazione infuriata. Infatti, rivolgendosi a lei, si arrabbia e dice riferendosi alla loro relazione: “2 anni e mezzo buttati nel ce***!“. Non resta che attendere stasera per sapere quale sarà il destino di questa coppia.

*Immagine in alto: Instagram Temptation Island