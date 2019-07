Vittoria Belvedere ha fatto i conti con la paura che tutti i bagnanti affrontano più o meno tutte le estati, quando è ora di andare al mare: le meduse. L’attrice ha postato sui social una foto del suo incontro-scontro e ha incassato il supporto dei fan e anche di Laura Pausini.

Vittoria Belvedere e la medusa

“Basta poco x essere felici… anche un’incontro ravvicinato del primo tipo con una medusa“, ha scritto la Belvedere su Instagram a corredo una foto della sua spalla e di parte del braccio dove si comincia a vedere del gonfiore e il classico rossore dovuto a uno scontro con una medusa.

L’attrice si trovava a Vulcano per la nona edizione del Premio Solidarietà, condotto da Maria Grazia Cucinotta.





Il commento di Laura Pausini

A commentare la foto dell'”attacco” della medusa c’è anche Laura Pausini. La cantante si è mostrata comprensiva ma ha anche pensato di sfruttare l’occasione per una piccola “ripicca” tra amiche: “NOOOOOO vedi se stavi a roma, venivi al concerto e non avevi la medusa!“.

Solo qualche mese fa aveva raccontato a Vieni da me la malattia: “Prima di avere Emma, la mia prima bimba, mi sono ammalata. Ho scoperto di essere ipertiroidea, tant’è vero che mangiavo tanto senza ingrassare“. E ancora: “In più avevo anche il morbo di Basedow, una patologia che ti provoca la fuoriuscita del bulbo oculare. Dopo Lorenzo, il mio primo figlio, mi avevano in un certo senso proibito di avere altri bambini, ma io non ho ascoltato i medici ed abbiamo concepito la piccola. Poco dopo però, mentre ero sul set, la tiroide mi è esplosa. Il collo non c’era praticamente più, ero sfigurata e stavo molto male, ero nervosa“. Alla fine i medici sono stati costretti ad intervenire: “Mi hanno operata d’urgenza, oggi vivo sostituendo la tiroide“.