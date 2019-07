Sono arrivate dall’Australia le immagini toccanti di un bambino che non ha prestato attenzione allo spazio tra banchina e stazione e ci è caduto in mezzo. I presenti in stazione, così come chi guarderà il video diffuso dalla compagnia di trasporti Sidney Trains, hanno trattenuto il respiro per alcuni interminabili istanti in cui c’è stata grande preoccupazione per le sorti del bambino.

La caduta del bambino

Il bambino era in compagnia della madre ma quando è arrivato il treno l’ha anticipata ed è caduto rovinosamente sulle rotaie, ma per fortuna senza gravi conseguenze. Gli altri passeggeri e il personale presente si sono precipitati a soccorrere il ragazzo e a sincerarsi delle sue condizioni mentre il treno veniva fatto fermare prima che accadesse il peggio.







Il bambino è riemerso incolume, ma Andrew Constance, ministro dei trasporti, ha voluto sottolineare quanto sia importante prestare attenzione in quei frangenti: “Basta perdere la concentrazione per un secondo e potresti dire addio a tuo figlio e noi non vogliamo che ciò accada”.

In Australia 200 incidenti l’anno

Contrariamente a quanto si può credere, non si tratta di un tipo di incidente poco comune. Basti pensare che la compagnia Sidney Trains, che ha diffuso il video nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione in vista delle vacanze scolastiche, ha dichiarato che solo nel 2018 in Australia quasi 200 bambini sono rimasti feriti lungo la linea ferroviaria. Tra questi, 68 bambini sono quelli che sono caduti nello spazio tra la banchina e il treno.

Questo tipo di incidenti incrementa proprio nel periodo delle vacanze, quando ai bambini capita più spesso di prendere il treno. Il consiglio dato dal ministro dei trasporti australiano è quello di non lasciare mai la mano dei propri bambini quando si sta per salire su un treno, un piccolo gesto che potrebbe prevenire diversi incidenti.