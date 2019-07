A Sioux City, la polizia è stata chiamata da una casa dove, intorno alle 16 del pomeriggio di domenica, una bambina di appena 16 mesi è stata lasciata in auto. Non si conosce quanto la piccola sia rimasta sola nell’abitacolo, ma le temperature in Iowa era molto calde: con 36 gradi, e una temperatura percepita di 41 gradi.

Lasciata in auto

Dopo l’arrivo degli agenti, la piccola è stata immediatamente trasferita nell’Unity Point St. Luke’s Hospital dove è stata dichiarata morta poco dopo, racconta la abcNews. Le condizioni della bambina sarebbe sembrate da subito gravi e ora è stata aperta una inchiesta per far luce su quanto accaduto. Il tenente Chris Groves ha fatto sapere che bisognerà ancora attendere gli esami del medico per mettere in relazione la morte con il caldo. “Non sapremo quale sia stata la causa della morte della giovane vittima fino a quando non saranno completate le segnalazioni mediche”, ha rivelato infatti. Per il momento, non si conosce nemmeno quanto tempo la piccola sia rimasta sola, chiusa nell’abitacolo della macchina. Poche informazioni che eliminano una facile risoluzione del caso, almeno fino a quando non si avranno tutti i risultati.

I dati agghiaccianti

La KidsAndCars.org ha spiegato che quest’anno sono stati 16 i bambini a morire per quello che si ritiene essere in colpo di calore. L’estate è appena cominciata e KidsAndCars.org ricorda drammaticamente anche i dati dello scorso anno, quando a morire sono stati 52 bambini.