Singolare episodio a Londra, dove il cadavere di un uomo è precipitato in un giardino dopo essere caduto da un aereo della Kenya Airways. Il volo era in arrivo da Nairobi e la vittima sarebbe un clandestino – come riferito dalle autorità locali – morto probabilmente per il freddo mentre viaggiava stipato nel vano carrello. La morte sarebbe avvenuta prima della fase di atterraggio, e a bordo del velivolo sarebbero stati ritrovati alcuni effetti personali della vittima.

Cadavere cade in giardino

Il giardino di un’abitazione di Clapham (Lambeth, area sud di Londra) è stato teatro di un evento singolare che avrebbe trovato conferma in una nota della compagnia aerea Kenya Airways e della polizia inglese.

Da un aereo in arrivo da Nairobi è caduto un cadavere, piombato proprio nell’area antistante la casa in questione. Un evento che ha acceso i riflettori su quanto sarebbe accaduto a bordo del velivolo, poi spiegato dalle autorità.

Il corpo apparterrebbe a un clandestino che avrebbe viaggiato nascosto per quasi 9 ore vicino al carrello di atterraggio, prima di morire forse a causa del freddo. L’apertura del portello avrebbe causato la precipitazione del cadavere, risucchiato dal vortice d’aria.

A bordo alcuni effetti personali della vittima

La polizia ha riferito sul ritrovamento di una borsa e di alcuni viveri che la vittima avrebbe tenuto con sé durante il volo. Secondo quanto riportato dalla compagnia aerea del Kenya, l’uomo si sarebbe intrufolato a bordo del velivolo a Nairobi con l’intento di raggiungere Londra.

La scoperta della sua presenza è stata fatta soltanto dopo la caduta del corpo nel giardino di una famiglia (residente nella zona sud della capitale inglese). Ad accorgersi della presenza del cadavere è stato uno dei componenti, che ha allertato immediatamente la polizia.

Controlli incrociati del traffico aereo sui cieli di Londra avrebbero permesso di ricostruire la dinamica e risolvere l’enigma. Il decesso del clandestino sarebbe avvenuto prima dell’evento di caduta, a causa delle basse temperature del vano carrello (si parla di circa 50 gradi sotto lo zero).