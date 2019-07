Elisabetta Canalis, sempre molto attiva sui social, ha voluto ritornare a 4 anni fa, quando incinta andava a trovare gli animali affidati a un rifugio di Olbia.

Il ricordo della gravidanza

La pagina Instagram L.I.D.A. Sez. Olbia, che si occupa del Rifugio “I Fratelli Minori”, ha postato sui social un ricordo di 4 anni fa, quando l’ex velina sarda era andata a fare visita ai cuccioli. La Canalis si è sempre battuta molto per gli animali e in quella occasione tra una coccola e l’altra agli animali era anche incinta della piccola Skyler. La ex velina ha condiviso la foto sulle sue Storie di Instagram: “Ero incinta di Skyler e la mia visita ai cagnolini ed ai gattini della @lidasezolbia è stata ancora più speciale“.





La ex velina ha di recente dimostrato quanto ci tenga agli animali con un video in cui ha cercato di simulare il caldo, il dolore e la paura che provano gli animali lasciati in auto al sole.

Elisabetta Canalis in versione… ironica

La Canalis non si batte solo per gli animali, ma è anche una persona molto ironica. Per prendere in giro la sua stessa categoria, dimostrando una ironia molto apprezzata anche dalle vip, ha postato una foto visibilmente ritoccata. “E comunque basta con sta storia che ci ritocchiamo le foto, brutta cosa l’invidia“, ha scritto in didascalia all’immagine. Moltissime vip hanno commentato ridendo, tra cui anche Federica Nargi e Alessia Marcuzzi che ha scritto: “Mi fai morire“.