Gerry Scotti di andare in pensione non vuole saperne, figuriamoci di andare in vacanza. E così il conduttore colonna portante di casa Mediaset, non solo conferma il successo di pubblico per il suo gameshow, Caduta Libera, ma addirittura ne raddoppia l’impegno per tutto il mese di agosto.

Lo zio Gerry, colto di sorpresa dalla proposta della produzione, ha accettato la sfida, a patto però di potersi concedere una piccola fuga con la sua Gabriella.

Rimboccarsi le maniche

Se l’estate ti dà onde alte e spumeggianti, come quelle dello share di Caduta Libera, allora tu cavalcale. È un po’ la filosofia del Gerry nazionale che è pronto a rimboccarsi le maniche e mettersi all’opera per questa coda estiva del quiz show di Canale 5.

Lo ha raccontato in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, dove dà la bella notizia a tutti i suoi affezionatissimi fan di una versione estiva del programma: Caduta Libera Splash. “Mi hanno preso un po’ di sorpresa. Sotto Ferragosto staccherò qualche giorno, io e Gabriella, organizzeremo una piccola fuga. In fondo non mi dispiace” confessa. Dopodiché ha proseguito: “Dopo la sorpresa, il primo pensiero è stato quello di rimettere in moto la macchina: casting per cercare nuovi concorrenti e autori al lavoro per creare domande dal sapore estivo“.

Come l’ha presa la moglie

Diciamo che la consorte non l’ha presa tanto bene. Per una come Gabriella che si augurava che Gerry lavorasse di meno dopo i 60 anni, e che ora a 62 decide di lavorare anche in estate, non ha mostrato il massimo dell’entusiasmo alla notizia.

“Quando le ho detto che avrei lavorato d’estate è rimasta glaciale” commenta Scotti. “‘Mi avevi detto che dopo i 60 anni avresti lavorato meno. Capisco non mantenere la promessa, ma addirittura lavorare di più…’. Ma oggi è cambiato il modo di far le vacanze. Una volta si partiva per un mese, si andava in riviera e ci si ritrovava con gli stessi vicini di ombrelloni. Oggi magari si stacca per un weekend lungo, poi si è subito pronti per ricominciare. In fondo non mi dispiace“.