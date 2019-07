Con il passare del tempo, cresce anche l’amore: questo è l’incantesimo che ha colpito Kledi Kadiu, follemente innamorato della moglie. Alla sua dolce metà ha infatti dedicato parole cariche di romanticismo. Segno che, a un anno dal matrimonio, la magia continua a trionfare nella coppia.

“Nozze di carta” con dedica romantica

È passato un anno dal matrimonio che ha unito indissolubilmente Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari. Il primo luglio del 2018 i due sposi si sono infatti giurati amore eterno. L’ex ballerino di Amici ha dunque deciso proprio ieri di fare una dedica alla sua compagna di vita, postando una foto su Instagram corredata da dolci parole.

Queste le tenere frasi che Kledi ha usato: “Con qualche giorno di ritardo, finalmente a casa a festeggiarci… Esattamente un anno fa ci siamo gustati il nostro primo tramonto in questo posto. Spero di non darlo mai per scontato. Auguri alla nostra vita”. Il posto a cui si fa riferimento nella dedica è Rimini, dove i due innamorati si stanno godendo qualche giorno di vacanza. E dove qualche anno fa, alla luce avvolgente e suggestiva del tramonto, hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra.





Quando l’amore trionfa su tutto

Per Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari è stato dunque un primo anniversario di nozze all’insegna del romanticismo. Il loro amore, però, aveva già dato un suo frutto nel 2016: la nascita della bellissima Lea. La coppia era insieme da 6 anni senza aver ancora suggellato l’unione all’altare, come molti si aspettavano. Col tempo, la passione e la complicità sono cresciute, a dispetto anche della notevole differenza d’età che intercorre tra i due.

45 anni lui, 27 lei, a separarli ci sono ben 18 anni, colmati tuttavia da un sentimento profondo che ha accorciato le distanze tra i loro cuori. Sempre più inseparabili e affiatati, ora sono anche sposini pronti a festeggiare ogni anno che passa del loro amore.

*immagine in alto: fonte/Instagram profilo di Kledi Kadiu