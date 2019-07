È morto il mago Gabriel, il personaggio televisivo torinese reso famoso dal programma Mai dire tv della Gialappa’s Band. Aveva 79 anni e aveva lavorato sia per la Rai che per Mediaset.

Morto il Mago Gabriel

Il Mago Gabriel si chiamava in realtà Salvatore Gulisano, ed è morto ieri, 1 luglio, a 79 anni. Era nato a Palermo e si era trasferito a Torino negli anni Sessanta. Su Rai3 Manila e TF9 andava in onda con il programma Gabriel e le mira-bolanti meraviglie. Preso in giro dalla Gialappa’s band che lo aveva aiutato così ad ottenere maggiore visibilità, fino a renderlo un personaggio davvero noto in tv. A quel punto il Mago Gabriel aveva continuato la sua carriera diventando ospite di numerose televisive.

Il ricordo di chi lo conosceva

L’agenzia che ha curato le sue comparsate in tv lo ricorda così: “Purtroppo ci ha lasciato un artista a cui eravamo molto affezionati. Una figura fuori dagli schemi tradizionali, ma con un grande cuore! Riposa in pace Gabriello, ti vogliamo dare l’ultimo saluto con il nome affettuoso con cui ti abbiamo sempre chiamato“, scrive Renato D’Herin. “Sentite condoglianze alla Famiglia, anche da Parte di Mio Fratello Alex e di mio Papa’ Ezio che ti hanno accompagnato in tantissime ”avventure” artistiche“, conclude poi.