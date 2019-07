Voci, indiscrezioni e ancora nessuna conferma: sulla nuova edizione di Tu si que vales c’è ancora un po’ di confusione. Se la maggiore parte dei nomi sembrano essere confermati, è sul “capo popolo” che la sfida è ancora aperta. Infatti, se, da un lato, sembra assodato che Iva Zanicchi abbandoni lo show, dall’altro, è sul nome di chi la sostituirà che si gioca la partita più importante. Circola voce che a ricoprire il ruolo di capo popolo potrebbe essere Diana Del Bufalo, ma non è detta l’ultima: per quel ruolo sarebbe in ballo anche il nome di Sabrina Ferilli.

Diana De Bufalo o Sabrina Ferilli?

Non c’è ancora nulla di confermato ma, come riporta Tvblog, pare che Diana Del Bufalo, attrice e presentatrice di Colorado, sostituirà in qualità di capo popolo Iva Zanicchi nel programma Tu si que vales. Un bel cambiamento per il programma autunnale di Mediaset, in onda da settembre su Canale 5, che ha riscosso molto successo lo scorso anno, anche se, a parte l’abbandono di Iva Zanicchi, c’è un grande punto interrogativo su chi ricoprirà il ruolo di capo popolo.

Infatti, si vocifera che per quello stesso ruolo ci sia un’altra candidata, Sabrina Ferilli, amica di Maria De Filippi che, oltre a ricoprire il ruolo di giudice, è anche produttrice del programma insieme alla casa di produzione Fascino. Dunque, su chi leggerà i verdetti del pubblico c’è ancora tanta confusione.

Tutti i confermati per la prossima edizione di Tu si que vales

Oltre all’incertezza sull’ingaggio di Diana Del Bufalo o di Sabrina Ferilli, ci sono anche tante certezze riguardo alla prossima edizione di Tu si que vales. Tra queste, troviamo i nomi dei giudici che “amministreranno” la prossima edizione e che resteranno invariati: Teo Mammucari, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e l’immancabile Maria De Filippi. Sembrano confermati anche i nomi dei presentatori: la bellissima Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.