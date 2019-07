A casa Facchinetti ci sono piccoli dolori. La figlia di Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faisso, Liv, è caduta per le scale e ha sbattuto la bocca. Niente di grave anche se lo spavento, di sicuro, e il dolore, pare l’abbiano tenuta a bada per un po’. La famiglia però le è rimasta accanto e le sorelle si sono prese cura di lei.

Il racconto di Facchinetti

Nelle sue Storie su Instagram, Facchinetti ha mostrato le figlie tutte insieme nell’atto di consolare la piccola Liv, visibilmente imbronciata. Il papà racconta come sono andate le cose: “È caduta e si è fatta male a tutta la bocchina poverina“, però la famiglia e le sorelle, con tutto l’amore del mondo, saranno capaci di farle tornare il sorriso. “Stasera sarà di nuovo in forma“, promette a tutti e poi conclude con un dolce: “Forza amore mio“.

Il post su Instagram

“La bibi si è fatta male, è caduta di faccia sulle scale“, ha scritto Facchinetti in un post sui social. “Un grande spavento, una botta ai denti e al labbro. Non dovrebbe essere nulla di grave. Le 2 sue sorelle, Mia e Lollie, l’hanno curata e non si sono staccate da lei un secondo. L’amore è la cura migliore, sempre“, ha spiegato ai fan. Anche la moglie di Facchinetti ha postato una foto del terzetto sul divano: “‘Siamo forti solo se uniti, deboli se divisi.’ Albus Dumbledore“.