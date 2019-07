Stamattina, sono stati presentati dall’a.d. di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi i nuovi palinsesti dell’azienda di Cologno Monzese. Come riporta Tgcom 24, sono tante le novità annunciate per i telespettatori e tanti i programmi che sono stati confermati anche per il prossimo anno, in primis la novità assoluta: Amici Vip.

Tutte le novità in onda dalla prossima stagione

Tra le tante novità annunciate, è confermato che vedremo sul piccolo schermo una versione vip di Amici che però non vedrà la conduzione di Maria De Filippi, ancora non è noto chi sarà al timone del talent con i personaggi famosi, ma si sa che si svolgerà in 6 puntate, a partire dalla fine di settembre. Cambia nome lo storico programma Giochi senza frontiere che diventerà Eurogames, titolo che sicuramente ha un respiro più internazionale.

Al fianco di Ilary Blasi scelta per la conduzione ci sarà anche Alvin. Dopo la fortunata conduzione di uno dei giochi televisivi più iconici e fortunati in tutto il mondo Chi vuol essere milionario (celebrato anche dal film The Millionaire del regista Danny Boyle), Gerry Scotti sarà impegnato in un altro gioco a premi, Conto alla rovescia. Italia 1 vedrà Pio e Amedeo impegnati in uno show dal nome che già fa intuire il taglio comico del programma, Low Cost. Non ha ancora un presentatore invece una trasmissione televisiva del passato che tornerà in auge su Mediaset in questa stagione televisiva, La pupa e il secchione.

Dopo il flop di Adrian, Mediaset ha poi deciso di dare una seconda opportunità al grande Adriano Celentano, un’icona non solo della musica ma anche del cinema e della cultura italiana.

Le grandi conferme

Innanzitutto, torna Live non è la D’Urso che si sposta da mercoledì a domenica, compatibilmente con gli impegni di Barbara D’Urso che lo stesso giorno è protagonista anche con Domenica Live. E sempre Barbra D’Urso sarà protagonista anche del Grande Fratello Nip, mentre il GF Vip sarà affidato al “re del gossip”, Alfonso Signorini.

E poi, ancora: L’Isola dei famosi con la conduzione di Alessia Marcuzzi, Nicola Savino al timone de Le Iene e un’edizione ancora più frizzante di All Together Now. Dopo una serie d’indiscrezioni sul ruolo di capo popolo che avrebbe letto il verdetto del pubblico a Tu si que vales è stata accantonata l’ipotesi che a ricoprire quel ruolo potesse esserci Diana Del Bufalo ed è stata accolta invece la bellissima Sabrina Ferilli.

Le fiction della prossima stagione televisiva

Per quanto riguarda le fiction, Mediaset mette in campo una serie che vede protagoniste la grande attrice Margherita Buy e la giovanissima e talentuosa Greta Ferro, Made in Italy. Parte poi il conto alla rovescia per assistere alla serie che vedrà protagonista Raoul Bova, Giustizia per tutti. Si attendono poi Vittoria Puccini e Francesco Scianna con Il processo.

Il mondo della medicina tornerà sul piccolo schermo con una serie dal titolo Oltre la soglia con Gabriella Pession. Vedremo insieme Nino Frassica e Cesare Bocci nella serie Fratelli Caputo che, a giudicare dal titolo, sembra evocare i cult stile gangster movie.