Pochi mesi di matrimonio (appena 3) e l’ombra della separazione avvolgerebbe già la storia di Tony Colombo e Tina Rispoli, pronta a dissolvere un sogno d’amore coronato dalla cerimonia faraonica nel cuore di Napoli. Tra i due ci sarebbe aria di rottura, e i post del cantante neomelodico alimentano questa ipotesi. Poche ore fa una serie di video per spiegare finalmente cosa sta succedendo nel loro rapporto.

I post sospetti di Tony Colombo

Tony Colombo ha sempre parlato del suo amore per Tina Rispoli sui social, e via Instagram la coppia ha dispensato scatti a volontà. Cronaca di un amore che ha fatto discutere fin dall’arrivo all’altare, con un matrimonio faraonico che ha ingessato il cuore di Napoli per ore.

Ma i post del cantante si sono fatti sempre più ‘strani’, sospetti secondo i follower, che iniziano a chiedersi cosa stia succedendo ai coniugi. Tra le sue Stories è apparso un messaggio dai toni particolari: “Volevo invecchiare con te, ma non l’hai voluto. Ora voltiamo pagina“.

Il gossip parla addirittura di una fuga della donna dall’abitazione familiare (come riporta Il Giornale), e il calderone dei pettegolezzi si riempie di giorno in giorno.





La verità di Tony Colombo

La verità di Tony Colombo sarebbe emersa sempre in favore di follower, con una serie di video postati sul profilo Instagram dedicato alla coppia. Secondo la sua versione dei fatti, ci sarebbe poco di cui preoccuparsi e i due avrebbero soltanto litigato come “comuni mortali”.

Ci sarebbe anche un motivo dietro l’accaduto: “Penso di essere un po’ malato di gelosia“. Tutto ridimensionato, dunque, ma resta il grande dubbio su quella frase condivisa poche ore prima: “Sto veramente male, aiutatemi a fare pace“.

Cosa ne penserà la diretta interessata? Le scommesse dei fan sono aperte: c’è chi crede che si tratti di una messinscena e chi, invece, intravede l’implacabile profilo dell’addio.





*immagine in alto: fonte/Instagram tonycolomboetinarispoli, dimensioni modificate