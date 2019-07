Berlino, da diverse ore un vasto incendio sta coinvolgendo un centro commerciale. Sul posto ci sono oltre 200 vigili del fuoco intenti a spegnerlo. Non sono ancora chiare le dinamiche né tantomeno se ci sono feriti; al momento sono in corso le operazioni di spegnimento e circolano solo ipotesi.

Ora l’obiettivo principale dei vigili del fuoco è evitare il propagarsi delle fiamme in tutta la maxi-struttura.

Vasto incendio in un centro commerciale

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 12 e ancora non sono state messe sotto controllo. Ad essere colpito è il maxi centro commerciale asiatico Dong Xuan Center, quartiere Lichtenberg di Berlino.

Incendio en el #DongXuanCenter, #Berlín: El objetivo principal del operativo es evitar que se propague a más edificios. Un total de 200 bomberos actuando. SIN heridos pic.twitter.com/ZC3wMEZZj0 — InfoEmergencias (@InfoEmerg) 4 luglio 2019

Il market asiatico conta 500mq di negozio e l’incendio pare abbia invaso un’area margienale fatta di magazzini; al momento non risultano feriti né dalle persone che si trovavano nel market né tra i vigili del fuoco.

Una situazione pericolosa

Sul posto sono state impiegate ben 200 unità di vigili del fuoco, ma le fiamme ancora non sono state domate. Da diverse zone della città è possibile una spessa colonna di fumo nero innalzarsi nel cielo.

Secondo quanto riferito dal portavoce dei vigili del fioco Frederic Finner, non sono chiare le dinamiche che hanno portato allo scoppio delle fiamme, ma pare che l’origine sia in un container e da lì abbiano poi invaso un magazzino. La situazione resta comunque estremamente rischiosa anche perché l’edificio non sarebbe strutturalemente stabile.

Credits immagine in alto: Twitter