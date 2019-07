La lotta di Elena Santarelli al fianco del Progetto Heal, l’associazione che si occupa della ricerca nell’ambito della neuro-oncologia pediatrica, è ormai molto nota. Al suo fianco e a quello dell’associazione si è schierato anche Bobo Vieri.

Vieri per il Progetto Heal

La Bobo Summer Cup di quest’anno sarà dedicata al Progetto Heal: in beneficienza quindi andrà l’intero ricavato dei biglietti venduti per il torneo di foot volley. Un’idea del calciatore che comunque non è solo a sostenere il progetto, anche Fedez qualche settimana fa si è espresso a favore dell’associazione. Intanto se sui social cominciano a comparire tanti vip con la faccia sbarbata non è niente di strano: anche questa è un’idea sponsorizzata da Bobo, per ogni vip che si rade, 1000 euro vanno all’associazione Heal.

