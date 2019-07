Dramma oggi a Cuneo dove un uomo è entrato in un negozio e ha sparato diversi colpi di pistola contro il titolare, uccidendolo. Dopo aver compiuto il violento gesto, l’assassino si è puntato la pistola addosso e si è ucciso.

Al momento si conosce solo l’identità della vittima mentre è sconosciuto l’uomo che l’ha ucciso. Sul caso indagano i carabinieri di Cuneo.

Entra in un negozio e uccide il titolare

La vittima si chiamava Marco De Angelis, aveva 57 anni ed era il titolare del negozio Dimo Sport di Cuneo. Secondo quanto appreso fino ad ora, l’assassino è entrato nel negozio nel tardo pomeriggio di oggi e, fermandosi sulla soglia, ha direttamente inferto diversi colpi contro De Angelis, tre in totale. Colpi di proiettile che gli sono stati fatali nonostante il disperato tentativo di rifugiarsi dietro il bancone; i proiettili lo hanno raggiunto al torace e alla testa. Infine l’assassino si è puntato la pistola alla testa uccidendosi a sua volta.

L’omicida non è ancora stato identificato dagli inquirenti che al momento proseguono con l’indagine.

Ignota l’identità dell’assassino

L’omicida è morto a sua volta ma di lui non sono ancora note le generalità. De Angelis era invece un volto noto in città; oltre al negozio di abiti sportivi era anche proprietario di una palestra, mentre in passato era stato anche gestore di un bar.

I carabinieri accorsi sul luogo hanno raccolto le testimonianze dei presenti, compreso un amico della vittima, come riportato da RaiNews. Pare che la vittima conoscesse il suo aggressore e tra i due da tempo c’erano attriti. Al momento però le indagini sono in corso cercando di capire al meglio scenario e movente.