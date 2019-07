La Brooke di Beautiful, Katherine Kelly, è arrivata in Italia la settimana scorsa. L’attrice ha preso parte alla Puglia Kkl Granfondo, percorso di 93 km che si snoda tra gli ulivi, sotto il sole della Piana.

Come non approfittarne, quindi, e godersi un po’ di estate dal sapore italiano? La Brooke Logan della tv non ha resistito e si è concessa una piccola vacanza in questo nostro paradiso.

La gara

La gara ciclistica consiste in un giro da 25 km e 4 da 18 km. Katherine Kelly inforca grintosa la sua bike, dopotutto lo sport è una sua grandissima passione.





“Ho sempre amato lo sport” dichiara la Lang. “Una passione che ho ereditato da mio padre. Creare un evento in partnership tra Los Angeles e la Puglia è un sogno diventato realtà“.

Vacanze italiane per Brooke

E tra una pedalata e l’altra la bella Brooke Logan di Beautiful si concede un “relaxing day” nella rustica Puglia, con i trulli a far da cornice.





A quanto pare l’Italia le piace e tanto, e come il paesaggio la Lang sembra apprezzare molto anche la cucina tipica del posto. “Katherine ovviamente si godrà qualche giorno di meritato relax nella nostra terra, mentre già prende forma la terza edizione della Puglia KKL Granfondo. Appuntamento con gli appassionati delle due ruote al 2020″.