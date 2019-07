Notizie terribili da Catania, dove i carabinieri hanno arrestato un 60enne in esecuzione di un’ordinanza del Gip con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni della figlia disabile, che oggi ha 24 anni.

Le indagini e l’arresto di un padre di 60 anni

È stata la Procura di Catania attraverso un pool di magistrati esperti di reati che riguardano la violenza di genere a coordinare le indagini che hanno portato all’arresto di un uomo di 60 anni. Stando a quanto scoperto e riferito oggi da Ansa, da 4 anni l’uomo avrebbe “abusato sessualmente in modo sistematico” della figlia “approfittando dello stato di disabilità intellettiva” della vittima.

La moglie scopre le violenze

Tutto sarebbe cominciato grazie ad una denuncia della moglie del 60enne. La donna, “anch’ella affetta da patologie mentali“, ha “sorpreso suo marito in bagno mentre abusava della figlia“. Una situazione terribile che è riuscita a risolvere confidandosi prima con un figlio, più grande, che non vive più a casa con il resto della famiglia, per poi affidarsi alle forze dell’ordine. La donna ha presentato quindi una denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini che hanno portato oggi all’arresto dell’uomo. La 24enne, invece, già appena presentata la denuncia, è stata trasferita in casa di una parente per tutelarla.