Quando il tuo papà fa il poliziotto guidare una macchinina a pedali sul lato sbagliato della strada potrebbe portare a delle conseguenze. Il video del posto di blocco sta facendo il giro del web, strappando un sorriso ad ogni visualizzazione.

L’agente Alex Kipp è un poliziotto di Orlando, Florida, ma è anche il papà di una bellissima bambina di nome Talynn. Lo scorso 25 giugno stava tornando a casa con il Suv d’ordinanza quando incontra una macchinina rossa procedere in contromano nel viale davanti alla sua abitazione. Il mezzo era guidato da sua figlia, la piccola Talynn. Ed ecco che scatta lo scherzo. Il poliziotto scende dalla macchina e ferma la piccola conducente. Proprio come durante un vero fermo, l’agente chiede all’autista la patente, il libretto di circolazione e l’assicurazione. Spiega alla piccola che è stata fermata perché stava guidando sul lato sbagliato della strada. Dopo qualche attimo di stupore, l’espressione buffa della bimba è travolgente. Uno sguardo verso la mamma e poi il saluto affettuoso al papà.

OPD Officer Alex Kipp was returning home from work when he pulled over his daughter Talynn for driving on the wrong side of the road. When asked for her license, registration, and proof of insurance, Talynn laughed at Officer Kipp and was subsequently let go with just a warning. pic.twitter.com/CIjyEhv02c

— Orlando Police (@OrlandoPolice) 25 giugno 2019