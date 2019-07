Quanti di voi hanno sognato nella vita di sedere su quel trono di Uomini & Donne? Quanti di voi sono ormai da anni alla ricerca dell’amore vero senza mai essere riusciti a trovarlo e hanno più volte accarezzato di chiedere aiuto a Maria De Filippi?

Ebbene, aspiranti tronisti, e non solo, questa notizia è per voi: si stanno svolgendo in questi giorni i casting per il programma condotto da Queen Mary. Vi conviene informarvi e scoprire tutto su come partecipare e prendervi parte. Contemporaneamente, però, si stanno svolgendo anche i casting per il nuovo programma di Gemma Galgani e Giulia De Lellis.

Come partecipare ai casting

Il calendario per i casting per il Trono Over è fitto di tappe e appuntamenti. I prossimi sono previsti il 9 luglio a Bari all’Hotel Palace, dalle 9.00 alle 13.00. Mentre un altro appuntamento è fissato l’11 luglio agli studi Elios di Roma dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Partecipare è molto semplice: basta recarsi ai casting, muniti di documento di riconoscimento, negli orari stabiliti. Oppure ancora si può scaricare il form dal sito Witty TV e compilarlo. Per il Trono Classico di Uomini & Donne invece bisognerà consultare sempre il sito Witty TV e fare riferimento esclusivamente a quello.

Cos’è Giortí

Stesso discorso vale per Giortí, il nuovo programma di La5 prodotto da Fascino, la cui conduzione sarà affidata a Giulia De Lellis e Gemma Galgani, due volti che al pubblico di Uomini & Donne sono ben noti. Sia Giulia che Gemma nascono come tronista rispettivamente del trono Classico e quello Over.

Il tema portante del programma saranno le feste indimenticabili. La De Lellis e la Galgani aiuteranno, di puntata in puntata, i vari protagonisti del programma ad organizzare il proprio evento, rendendolo straordinario. Sempre su Witty TV sono aperte le candidature ed è possibile proporsi. L’annuncio sul sito recita: “Giortì è il racconto di una festa indimenticabile. Non c’è mai una festa uguale all’altra ma ci sono sempre tante occasioni per celebrare la vita: il compleanno, la nascita, il matrimonio, le unioni civili, i festeggiamenti tradizionali come la Quinceanera o il Bar Miztvah, e ogni altra celebrazione che sia religiosa, profana, pubblica o privata. Dietro ogni festa c’è sempre una storia da raccontare“.