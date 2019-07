L’amicizia tra Aurora Ramazzotti e Sara Daniele è storica. Dura da anni, inossidabile, le due si sono sempre mostrate più unite che mai. La figlia di Eros e Michelle ha dedicato un lungo post all’amicizia e soprattutto a una di quelle più importanti, quella con Sara Daniele.

Aurora e l’amicizia

“Da bambina ero insicura. Molto di quel che facevo era una ricerca di approvazione. Trasgredivo perché mi rendeva diversa, ora penso che la vera trasgressione sia comportarsi bene. “Bene” – concetto relativo, ma sono certa che a buon intenditor poche parole“, ha scritto su Instagram.

“L’amicizia quindi per me è leggerezza. Esserci l’uno per l’altra senza mai dimenticarci chi siamo. Senza mai pretendere di compiacere a tutti i costi, senza mai pretendere e basta. Crescere insieme, imparare cose nuove anche di noi stessi. L’amicizia è un valore aggiunto che decidi tu“, ha quindi spiegato per poi aggiungere, con dolcezza, che una di quelle preziose amiche è Sara Daniele.